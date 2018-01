Deputada Roseli Matos destaca curso de Segurança Legislativa para deputados e servidores





Discursando durante o Grande Expediente, na sessão desta terça-feira (24), da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), a deputada Roseli Matos (PP) anunciou a realização, pela Escola do Legislativo (Elesg), de um curso de Segurança Legislativa destinado a parlamentares e a servidores da Casa. Sob o tema “Segurança e Gestão de Riscos”, a formação ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro, no plenário da Alap, e será ministrada pelo especialista Rubens Araújo de Lima, integrante da Polícia Legislativa do Senado Federal.





Roseli Matos destacou o curriculum do ministrante e a importância dos parlamentares participarem do treinamento. “Trata-se de um policial legislativo federal, que tem no seu curriculum cursos de Gestão Estratégica de Tempo, Direito Administrativo, Direito Aplicado à atividade Policial, Relações Humanas, enfim, tem formação suficiente para nos proporcionar um excelente treinamento. Acho pertinente a participação dos deputados, pois todos nós corremos riscos, na medida em que somos muito acessíveis o que por só é uma vantagem, mas também um risco. Em outros estados, o cuidado é maior. Precisamos nos prevenir”, alertou.





A deputada Roseli Matos relacionou os principais cursos já promovidos pela Esleg na sua administração à frente da instituição. “Já fizemos cursos para servidores da Secretaria Legislativa, do Cerimonial, da Comunicação e agora para o pessoal da segurança e para os parlamentares. Todos os setores estão sendo contemplados”, assegurou.





Em aparte, o deputado Jory Oeiras (PRB) parabenizou a equipe da Esleg e sugeriu que sejam eleitos multiplicadores como forma de melhor aproveitar o conteúdo do curso ministrado. Cada gabinete de deputado poderá inscrever até dois servidores.