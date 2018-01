ARTIGO DO GATO

Há uma polêmica solta no ar. As candidaturas avulsas que estão sendo debatidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No dia 5 de outubro mais uma polêmica dirimida no voto na Suprema Corte. Votar ou não a consulta sobre a candidatura avulsa. Pelos votos proferidos o Ministro Alexandre de Moraes tentou barrar a votação com esse argumento.

Arguir que os partidos dão um sentido organizacional ao processo político eleitoral e acomoda as afinidades ideológicas é mera balela, pois não há no planeta tantas ideias que atenda esse cipoal de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 35, segundo o site do TSE. Não parece exagerado e confuso para o eleitor votar por afinamento partidário ou ideológico, com tantos partidos concorrendo? Diante do quadro fica evidente que o eleitor vota no candidato e não no partido, por tanto de certa forma as candidaturas de direito são legitimadas pela legenda que lhe alberga, mas para o eleitor a candidatura é avulsa, pois o nome do partido político para ele é o que menos importa.