Desembargador Agostino Silvério participa do Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais na Bahia

O Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Amapá, Desembargador Agostino Silvério, participou da 76ª edição do Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. O encontro teve como tema central "A Corregedoria, o Magistrado e a Sociedade no século XXI" e foi promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador.

Nesta edição foram tratadas questões como a inteligência artificial e o Direito, a desburocratização do Estado a partir das ações dos cartórios extrajudiciais, Justiça Restaurativa e adoção tardia. O encontro reuniu os corregedores gerais de todos os estados brasileiros.

Participaram da solenidade de abertura os Desembargadores Maria do Socorro Barreto Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Oswaldo de Almeida Bonfim, Corregedor Geral de Justiça da Bahia; Cynthia Maria Pina Rezende, Corregedora das Comarcas do Interior da Bahia e Manoel de Queiroz Pereira Calças, Corregedor Geral de Justiça de São Paulo.

A palestra de abertura foi conduzida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, que em sua explanação foi enfático ao falar sobre a acessibilidade dos juízes aos advogados e acentuou o importante papel da Corregedoria no que se refere à orientação e fiscalização dos magistrados de primeiro grau, assegurando, desta forma, o compromisso de efetividade da Justiça.

O ENCOGE é realizado com o objetivo de debater ideias e projetos inovadores que se apresentem como soluções diante do atual cenário político social pelo qual o país está passando, a fim de contribuir para o aprimoramento e eficácia da prestação jurisdicional e ampliar as perspectivas do Judiciário nacional.

O Encontro que teve sua abertura na quarta-feira (25) contou com as palestras de renomados juristas como o Juiz Pablo Stolze, Juiz Sami Storch, Juíza Raquel Pereira Crispino, entre outros grandes nomes da Justiça brasileira. O 76º ENCOGE encerrou na sexta (27) com uma palestra da Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Cármen Lúcia.