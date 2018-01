Brincadeiras, apresentações musicais e teatrais alegram o Dia das Crianças no HCal e PAI

Foto: Márcio Pinheiro

Todos os anos os funcionários festejam as datas comemorativas, principalmente as dedicado às crianças.

Brincadeiras, apresentações teatrais, músicas infantis e entrega de brinquedos fizeram parte da programação de comemoração ao Dia das Crianças realizada no Hospital da Criança e do Adolescente (HCal) e no Pronto Atendimento Infantil (PAI).



O gestor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Gastão Calandrini, avaliou a programação como importante para o bem estar das crianças. "É emocionante ver o sorriso no rosto dessas crianças, são momentos que fazem com que o ambiente hospitalar se tornem mais alegre e cheio de esperança. Com a ajuda dos parceiros podemos sempre realizar esse momento de diversão entre as crianças e os profissionais. Só tenho a agradecer por isso", declarou Calandrini.



A programação contou também com a participação de um dupla de músicos, que passaram pelos corredores e quartos da unidade hospitalar tocando o clássico da música internacional Elephant Gun, que emocionou a todos.



Stephany Lemos é mãe do pequeno Ryan de apenas dois anos. Para ela, lembrar com festas e brincadeiras o Dia das Crianças no hospital também faz bem para a recuperação de seu filho. "São esses momentos que fazem com que nosso estresse no ambiente hospitalar diminua e até faz bem para as crianças que estão enfermas", comenta Stephany.



A festa foi realizada pelos funcionários, em parceria com algumas empresas privadas e instituições públicas como a Universidade Federal do Amapá (Unifap), equipe de acadêmicos do curso de Música do Instituto de Ensino Superior do Amapá (Iesap), ONG Carlos Daniel, Academia Team Castilho, entre outros, que ajudam voluntariamente com distribuição de brinquedos, brincadeiras e apresentações musicais e teatrais nos eventos que a administração do HCal e PAI realizam. Participaram da programação aproximadamente 100 crianças que estão em tratamento nas enfermarias das unidades hospitalares.