Somados os resultados positivos de benefícios à população mais vulnerável do País, sincronização de ações nos planos nacional e estadual e parceria com a iniciativa privada, o Luz para Todos pode ser considerado um dos programas de políticas públicas mais bem sucedidos do governo federal desde 2003, quando foi criado. A meta era alcançar 2 milhões de famílias do meio rural sem energia elétrica, sendo 90% delas abaixo da linha de pobreza, segundo o Censo do IBGE de 2000. Em novembro do ano passado, 13 anos depois do seu lançamento, o total era 3,2 milhões de famílias com moradias conectadas à rede de eletricidade. E no Amapá somente 7 mil foram atendidas pelo benefício, mais 11 mil estão na espera de um melhoria na suas vidas e negócios, sendo excelente para o agricultor e para o Estado que poderá garantir as atividades agrícolas locais e o fornecimento de alimentos mais saudáveis na mesa do amapaense. É excelente para todos. É o desenvolvimento econômico e social