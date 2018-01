Waldez Góes e Clécio Luís discutem prioridades para o município de Macapá

Decisão do governo é manter equipes do município e estado alinhadas em prol das demandas da população.

Foto: André Rodrigues

Governador do Amapá e o prefeito da capital debateram sobre as principais demandas de Macapá

Estado e Município debateram prioridades para saúde, educação, limpeza urbana, mobilidade e infraestrutura. A pauta foi discutida durante o encontro do governador do Amapá, Waldez Góes, e o prefeito de Macapá, Clécio Luís Vieira, na noite desta terça-feira, 24, com suas respectivas equipes de gestão.

Entre as prioridades debatidas pelas equipes foram pontuadas na saúde, a construção da UBS do Macapaba; na educação, a construção de uma creche no Macapaba, e a entrega de duas que já estão prontas; na infraestrutura, a retomada da obra do Shopping Popular, passarelas, reformas de arenas e a revitalização da orla do Cidade Nova até o Araxá.

As equipes também trataram sobre a limpeza da cidade e pontos como pavimentação, contrapartidas de convênios federais, regime colaborativo com a educação e saúde, e possíveis parcerias em benefício da cidade e da população.

“Alinhamos alguns pontos prioritários, mas a agenda continua aberta para outras demandas. A ideia é manter a governança e ter as equipes do município e o governo trabalhando em conjunto em prol da população”, destacou o governador Waldez Góes.

“Saímos muito satisfeitos com a receptividade e com a abertura do governo. O diálogo é fundamental para que possamos avançar nas políticas públicas”, disse o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

Para manter o diálogo permanente foi criado o Gabinete de Gestão de Relação entre Governo e Prefeitura. No estado, responderá o secretário do Gabinete Civil, Marcelo Roza; o secretário das Cidades, Alcir Matos; e o subprocurador-geral do estado do Amapá, Julhiano Avelar. No município, quem estará à frente será o secretário de governo, Jorge Pires; o secretário de Assuntos Extraordinários, Evandro Milhomem; e Procuradora do Município, Taísa Mendonça.