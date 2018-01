Governo incorpora gratificação de 45% a servidores do Grupo de Gestão Governamental

Medida beneficiará cerca de 250 funcionários de nível superior que atuam em órgãos administrativos do Estado

Foto: Marcelo Loureiro

O governo do Estado efetivou nesta quarta-feira, 25, a sanção da lei que valida as mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – Lei 1296/2009) de, aproximadamente, 250 servidores que fazem parte do Grupo de Gestão Governamental. A conquista garante a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade de Gestão (GDAG), com um percentual de 45% ao vencimento-base. A medida foi acordada durante as negociações diretas na rodada da Agenda do Servidor, ocorrida em maio.

Serão contemplados servidores de nível superior do quadro efetivo, entre analistas administrativos; de planejamento; de finanças e de assistência social que atuam em diferentes órgãos administrativos do Estado.

O presidente do Sindicato do Grupo Administrativo do Estado do Amapá, Mauro Oliveira, pontuou que a decisão beneficia principalmente os servidores que irão transpor para o quadro da União, que não terão perdas, e os que estão próximos da aposentadoria.

Waldez Góes destacou que a conquista é resultado da política adotada pela gestão que prioriza o diálogo constante com as diferentes categorias visando valorizá-las e fortalece-las de acordo com a atual situação do Estado. O chefe do Poder Executivo estadual reforçou que a conquista demonstra o investimento em melhorias para os servidores mesmo em um período de crise econômica que atinge e país e, consequentemente, o Amapá. “É fundamental valorizar os servidores pois sua prestação de serviço atinge diretamente a sociedade”, pontuou.