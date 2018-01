Governo do Estado divulga lista preliminar de aprovados no concurso da PM









Haverá prazo de 2 dias úteis para interposição de recursos, que serão julgados até o dia da divulgação do resultado final.









link O governo do Estado e a Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgaram, na manhã desta terça-feira, 17, o resultado preliminar da prova objetiva e redação do concurso público para a Polícia Militar do Amapá para o cargo de soldado. A lista com os nomes dos aprovados e classificados pode ser visualizada neste

A contar desta quarta-feira, 18, inicia-se o prazo de 2 dias úteis para interposição de recursos, que serão julgados até o dia da divulgação do resultado final, agendado para o próximo dia 9 de novembro, conforme cronograma oficial previsto no edital. Somente após o resultado final dos aprovados e classificados, é que a Secretaria de Estado da Administração (Sead) iniciará a convocação para a segunda fase do certame, que corresponde à etapa documental.

A secretária de Estado da Administração, Suelem Amoras, acredita que após a divulgação do resultado definitivo, poderá ser publicada a data de início do Curso de Formação de Soldado. Ela também ressaltou que certame tem transcorrido com tranquilidade e segurança, dentro do cronograma previsto no edital.

“Tudo aquilo que estava previsto em lei para assegurar o direito de todos os candidatos foi e continuará sendo respeitado e cumprido. Se houve algum contratempo, foi devidamente esclarecido. Assim que tivermos a lista com os nomes do resultado final, começaremos as convocações para as próximas etapas”, avaliou a secretária.