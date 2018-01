Sensibilidade social na revogação da portaria sobre trabalho escravo



A Força Sindical é contrária à portaria publicada pelo Ministério do Trabalho estabelecendo novas regras que, na prática, dificultam a fiscalização e a punição empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão.



Entendemos que a norma publicada é totalmente prejudicial ao mundo do trabalho. Por isto, queremos que o governo tenha a sensibilidade social necessária para revogá-la.



No mundo globalizado, as normas do trabalho devem seguir as orientações da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que defende o Trabalho Decente, cobra mais transparência nas relações capital e trabalho e uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores em todo o mundo.





Paulo Pereira da Silva, Paulinho

Presidente da Força Sindical



João Carlos Gonçalves, Juruna

Secretário-geral da Força Sindical