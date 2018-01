UEAP NO NORTE DO ESTADO

Governo implanta polo universitário estadual para municípios do norte do Estado

Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene serão beneficiados com os cursos de Matemática e Agronomia da Ueap

Foto: Marcelo Loureiro

A assinatura do Termo de Cooperação Técnica ocorreu no dia do aniversário de 116 do município, 22 de outubro, neste domingo, na Câmara de Vereadores.

O município de Amapá foi escolhido para sediar o polo universitário estadual que vai abranger quatro cidades do Norte do Estado. Além da terra de Cabralzinho, Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene, perímetro conhecido como Região dos Lagos, serão beneficiados com os cursos de Matemática e Agronomia da Universidade do Estado do Amapá (Ueap).

A assinatura do Termo de Cooperação Técnica (TCT), que vai possibilitar a implantação do polo na Escola Estadual Vidal de Negreiros, na cidade de Amapá, ocorreu no dia do aniversário de 116 do município, 22 de outubro, neste domingo, na Câmara de Vereadores.

Inicialmente serão ofertadas, já para o ano letivo de 2018, 150 vagas de graduação, 50 para Matemática, 50 para Engenharia de Pesca o restante para Agronomia. A proposta é que além da graduação, sejam ofertadas vagas, também para pós-graduação, nas modalidades presencial, semipresencial e à distância.

Ao assinar o TCT, o governador Waldez Góes destacou que além de ser uma novidade na Ueap, o curso de Agronomia vai dar suporte ao grande potencial agropecuário da região. Ele evidenciou a vocação econômica destas quatro cidades com a produção de alimentos, através da pecuária, derivados do leite, hortifrutigranjeiro e piscicultura. “A Região dos Lagos tem uma população de mais de 30 mil moradores. O polo universitário é uma antiga reivindicação dos moradores da região dos lagos. Agora os jovens que optarem por matemática, engenharia de pesca ou agronomia não precisarão mais ir até a capital do Estado [Macapá] para ingressar em um curso superior”, pontuou o chefe do Executivo.

Também está na programação do polo iniciar, ainda este ano, cursos de formação continuada com duração de quatro meses, nas áreas de Letras e nas Engenharias Química, de Pesca, Florestal, Ambiental e de Produção. A previsão é de 300 vagas iniciais.

O prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, evidenciou a importância do polo. “Um polo mais perto da comunidade é importante porque nem todos têm condições financeiras para se manter longe de casa. E tenho certeza que o curso de agronomia vai potencializar a nossa capacidade produtiva na pecuária, pesca e agricultura”, avaliou o prefeito.

Estrutura

A estrutura do polo na Escola Vidal Negreiros prevê laboratório de informática, de matemática, setor administrativo e salas de aula. Para isto, o governo do Estado, vai aumentar a capacidade da rede elétrica para permitir a climatização de toda a escola.

A instalação das centrais estava prevista para janeiro de 2018, mas em função da implantação do campus o trabalho será antecipado. Os investimentos são da ordem de R$ 280 mil. Outros R$ 220 mil serão aplicados na troca de telhado, forro, substituição de portas e janelas.

Após a assinatura do termo, acompanhados de técnicos do governo e dos prefeitos de Amapá, Carlos Sampaio, e Calçoene, Jones Cavalcante. O governador lembrou que após as intervenções na estrutura física forem concluídas, a escola Vidal de Negreiros receberá mobília e equipamentos novos. O estado vai investir mais de 500 mil nestas aquisições.

TCT

De acordo com o Termo de Cooperação Técnica, a prefeitura de Amapá vai assumir algumas responsabilidades para a implantação do polo como manter a estrutura física, prover internet para o funcionamento do campus, ceder ou contratar servidores para a coordenação do polo, setor de informática e serviços gerais.

A UEAP vai entrar com todo o quadro técnico. Inicialmente os cursos serão modulares com o revezamento de professores, de acordo com as disciplinas das grades curriculares. A universidade estadual também planeja implantar um cursinho preparatório para o Enem, meio de acesso à concorrência das vagas. A preparação será gratuita.