Governo e Correios lançam selo em homenagem aos 15 anos do Super Fácil

Foto: André Rodrigues

Governador em exercício, Papaléo Paes, e o presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos Junior, fizeram o lançamento do selo

Nesta terça-feira, 14, o Governo do Amapá e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançaram um selo comemorativo em homenagem aos 15 anos do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac/Super Fácil). A cerimônia aconteceu no Palácio do Setentrião.

Técnicos dos Correios fizeram a apresentação e o ato simbólico de obliteração do selo, desenvolvido pelo designer amapaense Adalto Brito e que traz em sua ilustração imagens que rementem ao público atendido pelo serviço, o que reforça o compromisso que o Super Fácil possui em desenvolver uma parceria com a população do Estado. O selo é dividido em quadrantes perfeitos de 5x3 cm, grafado com nome da rede, com mosaico de rostos fazendo alusão à população atendida pelo Super Fácil, com a frase: “A Serviço da População”.

Ao todo, foram confeccionadas cinco mil unidades do selo. Trata-se de uma peça com grande valor cultural e documental que será utilizada na postagem de cartas e encomendas que circulam pelo país disseminando a homenagem ao Super Fácil.

Destaques de 2016

Na ocasião, funcionários dos Correios e do Super Fácil foram homenageados pelos trabalhos registrados, como de excelência à população amapaense. Como honraria, eles receberam troféus e peças filatélicas já lançadas.

A carteira Erlane dos Santos Ferreira, que exerce a profissão há 5 anos, recebeu das mãos do presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos Júnior, álbuns com peças e o troféu. “Estou muito feliz com essa homenagem. Trabalhamos direto com o público, notar a felicidade das pessoas com a nossa chegada é gratificante”, afirmou.

Outro homenageado foi o servidor público do Siac/Super Fácil, Jadinir Assunção, 51 anos, um dos primeiros funcionários da instituição. “Esse prêmio mostra o reconhecimento pelo trabalho e dedicação nestes 15 anos de serviço. Já desempenhei várias funções e espero continuar ajudando no atendimento à população”, enfatizou.

A diretora-presidente da rede Super Fácil, Luzia Grunho, destacou que a instituição existe desde 2002 e possui atualmente 11 unidades distribuídas pelo Estado, com a função de, em um único local, fornecer à população atendimentos de instituições estaduais, municipais e federais. “Proporcionamos mais comodidade, agilidade à população com os nossos serviços. Essa homenagem é um verdadeiro prêmio para os amapaenses. Agora a instituição será conhecida nacionalmente”, afirmou a gestora.

Siac/Zona Oeste

O presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos Junior, fez o anúncio da continuidade na parceria dos Correios com Governo do Estado, com a inauguração da Unidade do Siac/Siper Fácil na Zona Oeste de Macapá. A unidade irá atender a demanda de cerca de 60 mil famílias. O prédio, que terá sede na Rodovia Duca Serra, disponibilizará serviços do Detran, Correios, correspondente bancário Pague Fácil BB, Secretaria de Estado do Trabalho (Sete), Procon, Receita Federal, entre outros. A previsão é que a inauguração aconteça no início de 2018. “Essa será mais uma parceria dos correios com essa belíssima instituição que possui servidores comprometidos com um atendimento de qualidade à população do Estado do Amapá”.

O governador em exercício, Papaléo Paes, lembrou que o Super Fácil teve sua estrutura toda montada na primeira gestão do governador do Amapá, Waldez Góes. “Verificando a necessidade e dificuldade da população em se deslocar para estes atendimentos, foi construído e planejado uma central de atendimento com vários serviços, o que possibilitou a descentralização e comodidade desses atendimentos”, disse Paes.

Participaram da cerimônia, o governador em exercício, Papaléo Paes, o presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos Junior, a diretora-presidente da rede Super Fácil, Luzia Grunho, o superintende estadual dos Correios Amapá, Heráclito Mendes, o deputado federal Marcos Reátegui e servidores do Super Fácil e dos Correios do Amapá.