O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, confirma viagem ao Amapá a ser feita no próximo dia 5 de dezembro, quando cumprirá agenda oficial que inclui a declaração do estado como livre da febre aftosa – com vacinação. A notícia deverá ser muito comemorada no setor do agronegócio local, pois de todos os estados do país, apenas o Amapá, Roraima, Amazonas e uma pequena parte do Pará não estavam livre da doença, o que impede o Brasil de ter reconhecimento internacional e gera perda de competitividade.

O trabalho de livrar o Amapá da aftosa remonta ainda os idos da década de 1960, daí esse reconhecimento ser considerado um feito histórico. “São cinquenta anos de luta até a gente conseguir resolver esse problema, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Governo do Estado e a iniciativa privada, todos mobilizados em prol dessa causa”, diz Jesus Pontes, presidente da Associação dos Criadores de Animais do Amapá (Acriap).

Entre os compromissos do ministro no Amapá é dado como certo um encontro com operadores do agronegócio e uma visita ao Porto de Santana, que passa a ter papel fundamental no arrojado projeto de escoar a produção de grãos do Centro-Oeste.









No dia 6 de setembro deste ano, o Governo Federal enviou um representante ao Amapá. O representante foi Heitor Medeiros, que é coordenador-geral de sanidade vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que esteve reunido com autoridades do estado para detalhar o protocolo a ser seguido até a consolidação do reconhecimento que se dará agora com a vinda do ministro Blairo Maggi.





