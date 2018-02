ARTIGO DO GATO

Segundo a PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Continua as 363 mil pessoas na força de trabalho, 303 mil estavam ocupadas e 60 mil desocupadas. Com certeza na próxima pesquisa o número de desocupados deve crescer significativamente, pois além da crise econômica que ainda paira sob os céus do Brasil e no Amapá não é diferente, o prefeito Clécio Luiz tirou da cartola uma medida que pode contribuir para o aumento na taxa de desocupação. Resolveu num arroubo de legalidade, pasmem! Tirar os ambulantes da orla e de outras vias do Centro. Essa decisão vai de encontro com que revela o IBGE.

O instituto de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente a PNAD Continua mostrando a Taxa de desocupação no Amapá que ficou em 16% no terceiro trimestre de 2017. O Técnico Joel Lima da Silva é o coordenador de Divulgação do Censo Agropecuário 2017 e responsável por esse serviço.