Caminho Empreendedor Afro capacita mulheres para feiras de empreendedorismo













O projeto é realizado pela Frente Parlamentar em defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária.





As bonecas de pano são mais que um artesanato feito por Raimunda Coutinho, são verdadeiros objetos carregados de história, cultura e tradição. Segundo a empreendedora, antigamente as escravas tiravam a barra da saia para fazer a boneca. Atualmente, o material é retirado das saias de marabaxeiras. Essa explicação mostra o valor do produto comercializado, uma dica que a artesã aprendeu na palestra do projeto Caminho Empreendedor Afro, realizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap), realizado nesta quarta-feira, 15, na Escola Estadual General Azevedo Costa, no Laguinho.

O projeto tem por objetivo capacitar mulheres para trabalharem com o empreendedorismo afro, fortalecendo o segmento e o empoderamento feminino, além de incentivar o debate sobre racismo. “Estou aprendendo a agregar valor ao meu artesanato e como isso pode chamar atenção para as vendas e para combater o racismo, utilizando a internet para alcançar mais pessoas”, explicou Raimunda.





Ao todo, foram 76 mulheres capacitadas. Palestras sobre empreendedorismo, vendas com auxílio das redes sociais, linhas de financiamento e oficinas de planejamento fizeram parte da programação. “Estamos levando para essas mulheres oportunidade e conhecimento, para que possam melhorar ou iniciar um negócio”, afirmou a deputada estadual e presidente da Fecesap, Marilia Góes.





Ivane Lopes também participou do evento. A empreendedora trabalha com crochê e estava procurando um financiamento para aquisição do material necessário. “Neste período de fim de ano a procura pelos produtos aumentam e eu preciso ter um estoque. Conheci as linhas de financiamento da Afap e estou em busca de uma”, informou.





Após a capacitação, as mulheres serão direcionadas para feiras realizadas pela Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes (Seafro), como a feira de empreendedorismo da semana da Consciência Negra.





Fecesap