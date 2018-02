ESCOLA DOM ARISTIDES PIROVANO 1976 – 2017 51 anos educando e formando cidadãos

Com a saída de Dom Aristides da Prelazia de Macapá, assumindo Dom José Maritano, a escola passou a ser conveniada com o governo do então Território Federal do Amapá. E passou a ter como patrono o ex-bispo Dom Aristides, isso em 1962, quando começou a funcionar com nome de grupo escolar paroquial “Dom Aristides Piróvano”, de propriedade da prelazia de Macapá, que mantinha convênio com a Secretaria de Educação e Cultura, funcionando com as 04 (quatro) séries iniciais do ensino de primeiro grau, com a vigência da lei 4.024/61. No período de 1965 a 1976, continuou a funcionar através de convênio, sob a responsabilidade do Governo do Território Federal do Amapá.