Deputada Marilia Góes leva projeto Caminho Empreendedor para Cutias do Araguari





Para quem decidiu empreender é encontrar no caminho algumas dificuldades. Afinal, começar e manter um negócio não são fáceis, porém, não é impossível. Faz parte do empreendedorismo enfrentar desafios e superá-los para conseguir alcançar as metas desejadas. Pensando nisso, o projeto Caminho Empreendedor foi executado no município de Cutias do Araguari, neste sábado (25). A iniciativa mostra para as mulheres quais os passos necessários para iniciar ou melhorar um empreendimento.





Realizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap), presidida pela deputada Marilia Góes, o projeto tem por objetivo capacitar mulheres que empreendem ou desejam empreender para que tenham conhecimento, acesso às linhas de financiamentos e cursos, visando a autonomia financeira e o empoderamento feminino.





“Estamos levando o projeto para todos os municípios do estado, capacitando mulheres, mostrando os caminhos que podem ser seguidos para que tenham não só um negócio, mas também autonomia financeira, uma vida melhor e sintam-se valorizadas e capazes de manter um empreendimento”, explicou a deputada Marilia.





Nesta edição, 62 mulheres foram capacitadas. Entre elas, Ângela Maria, que trabalha com costura e venda de comidas. A empreendedora tem o sonho de focar em uma única atividade e ter sua própria marca de roupas. “Tenho vontade mesmo de vender minhas roupas em uma loja. Quero montar um espaço para costura, investir no maquinário e quem sabe lançar a linha

‘Ângela Maria’”, afirmou a participante.





A empreendedora sabe que para isso precisa de recursos para investir no negócio, que podem ser acessados em bancos que ofertam linhas de financiamento, como a Agência de Fomento do Amapá (Afap), que apresentou no evento os créditos disponíveis para cada segmento. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Amapá mostrou como acessar o fundo - Frap. As mulheres participaram ainda de palestras sobre coaching e oficinas com atividades para identificar o perfil empreendedor e como iniciar e melhorar o produto ofertado.





A Fecesap





A Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária é presidida pela deputada estadual Marilia Góes (PDT) e constituída pelas deputadas estaduais Aparecida Salomão (PSD), Edna Auzier (PSD) e Janete Tavares (PSC), e o deputado Max da AABB (SDD).