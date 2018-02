Centro de Música Walkíria Lima comemora 65 anos com programação especial

XXII Semana do Músico oferece oficinas gratuitas de guitarra, piano e canto. Encerramento ocorrerá neste sábado, 25.

Foto: Erich Macias

Semana do Músico busca promover o intercâmbio cultural entre alunos, professores, e comunidade em geral

Para comemorar os 65 anos de criação do Centro de Educação Profissional em Música Walkíria Lima, o público contará com uma extensa programação musical até sábado, 25, com a XXII Semana do Músico. O evento oferecerá oficinas gratuitas de guitarra, piano e canto com inscrições nos locais das oficinas. O encerramento será realizado no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Macapá, com um recital aberto à comunidade.

A Semana do Músico busca promover o intercâmbio cultural entre alunos, professores, e comunidade em geral, permitindo os estudos e o acesso às atividades realizadas pelo centro de música. As oficinas serão ministradas por professores que atuam na unidade e outros que vieram da Guiana Francesa especialmente para o evento. A mostra também apresenta registros fotográficos de toda a trajetória da instituição de ensino.

O Centro de Música Walkíria Lima surgiu como Conservatório Amapaense de Música, em 1952, tornou-se escola em 1983 e transformou-se em centro profissionalizante em 2017. Atualmente, oferece curso técnico em instrumento, em canto, e curso técnico em regência.

Confira a programação

9h às 12h- Oficina de guitarra (Profº Eric Bonheur- Cayene)

Local: Centro de Educação Profissional em Música Walkíria Lima, Av. Felíciano Coelho, nº 1959 , bairro Santa Rita. Sala 28.

9h às 12h- Oficina de piano (Profº Denis Lapassion- Cayene)

Local: Centro de Educação Profissional em Música Walkíria Lima, no Auditório Oscar Santos.