No próximo 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a Aids , o Brasil celebra um dos maiores avanços em 2017: o Action, primeiro autoteste de HIV do Brasil e um dos principais destaques em prol do tratamento como principal fator para prevenção da doença. Completando seis meses de lançamento em dezembro, mês dedicado ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, o produto já teve mais de 50 mil unidades vendidas em todo território nacional. Comercializado em farmácias por cerca de R$ 70, Action diagnostica anticorpos contra HIV 1/2 por punção digital. Funciona com a coleta de gotas de sangue, semelhante aos testes já existentes para medição de glicose por diabéticos. Com precisão de 99,9%, o teste já chegou a 95% do varejo farmacêutico nacional.





Na primeira pesquisa realizada pela OrangeLife sobre o perfil de consumo nas regiões Sul e Sudeste, foi constatado que o público masculino na faixa etária entre 27 e 47 anos representa 90% das vendas do Action; as mulheres somam apenas 10% dessa amostragem. Porém, pessoas de ambos os sexos de 27 a 37 anos foram as que mais adquiriram o autoteste. De acordo com Marco Collovati, além de o sexo feminino fazer exames rotineiros em laboratórios, as mulheres acham que não vão contrair HIV porque confiam em seus parceiros. Por esse motivo, são as que menos investem na compra do autoteste.





Os dados da pesquisa feita pela empresa reforça o estudo divulgado em setembro pelo jornal científico “The Lancet HIV”, que afirma ter havido um crescimento no índice do vírus HIV em pessoas com mais de 50 anos na Europa. A infecção e o diagnóstico tardios tornam o tratamento menos eficaz e, consequentemente, o risco de mortalidade aumenta. O conhecimento da doença precocemente acelera o início do tratamento e, assim, o soropositivo consegue viver sem grandes complicações.





