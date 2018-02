ESPORTE - SUPERAÇÃO

Um dos problemas de Paulo Emílio é a falta de patrocínio e apoio do poder público. “Tenho levantado a Bandeira do Amapá, quando subo nos pódios, mas não tenho apoio do governo, nem do município, faço isso porque sou amapaense. O Remo me quer, mais que erga a bandeira do Pará, não vou aceitar. Tenho o patrocinado do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá (SINDSEP), da minha equipe Pororoca”.