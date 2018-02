Escolinhas de Futebol de Base

O Amapá já foi celeiro de craques de futebol, exportando dezenas de jogadores para todos os recantos brasileiros e grandes nomes resplandeceram no cenário futebolístico nacional defendendo as camisas dos grandes clubes nacionais e internacionais, como ex-jogadores Jason Rodrigues, Germano Tiago, Roberto Gato, Adervane Baraquinha e Jorginho Macapá, além dos irmãos Bira e Aldo do Espírito Santo, macapaenses que atuaram em diversos clubes como Atlético Mineiro, Fluminense, Interna Paysandu-PA e Remo-PA. Destaque-se Marcelino Augusto Oliveira. Por aqui o ex-jogador vestiu a camisa do Amapá Clube, do Independente e da Seleção Amapaense, no Pará teve um passagem rápida pelo Clube do Remo. Marcelino chegou a atuar no Cosmos (USA), no América do México, no Los Angeles Aztecs (USA), no Tampa Bay Rowdies e no Necaxa (México) e morreu precocemente em MG.