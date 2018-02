Preconceito "às claras"

É claro que existem também inúmeros exemplos do negro inferiorizado e estereotipado em nossa literatura, herança dos séculos em que fomos uma colônia escravocrata, mas os problemas de preconceito racial no Brasil e – no mundo, arrisco-me dizer, vão além da raça e atingem homossexuais, mulheres, deficientes físicos, e não podem, portanto, serem reduzidos ao uso de um termo visto como “politicamente incorreto”. O problema é maior: reside no fato desses grupos receberem menos dinheiro pelos mesmos serviços prestados, pelos jovens desse grupo serem agredidos com mais frequência – física e verbalmente; de terem maior dificuldade para conseguir emprego ou ingressar em universidades públicas. O preconceito se materializa quando, de acordo com o Mapa da Desigualdade, um cidadão residente na cidade de São Paulo tem expectativa de vida 40% maior ao viver no Jardim Paulista, em comparação ao que vive no Jardim Ângela; para esse estudo, foram usados 30 indicadores socioeconômicos.