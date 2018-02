ARTIGO ACADEMICO

Na vida precisamos entender as matérias dos “menores”. No início, de fato, as pessoas não dão a ênfase necessária a essa principal questão, mas, com o passar do tempo e frente à expectativa das delicadezas principais e complementares do tema, passamos a ser protagonistas das pesquisas, sendo, inclusive, questões que geraram a maior quantidade de trilhas da convivência infanto-juvenil pelas páginas do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.