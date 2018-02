Esta semana, dedicada a Consciência Negra, a editoria de pioneirismo tinha um leque de personagens negras que atuaram nesse rincão Tucuju em benefício do desenvolvimento do Amapá, porém, encontramos um cidadão que muito fez pela educação nas localidades rurais Quilombolas do Amapá e que tem sua origem traçada por outro pioneiro da educação amapaense – o professor Glicério de Souza Figueiredo, que foi o escavador para ser assentado o alicerce da educação no recém criado Território Federal do Amapá, que se apresentava com uma imagem severa e carrancuda, porém, era a simpatia em pessoa, rígido em suas convicções e exigente na aplicação do ensino-aprendizado, mas fazia seus educandos aprenderem a ler e escrever e se tornarem cidadãs de bem. Pedalando sua bicicleta ia vinha para as escolas onde foi designado Mestre, esse DNA de educador e de pessoa correta passou de pais para filhos, e hoje Glicério e Antônio tem um representante atuante na Educação do Amapá, e no atendimento e melhoria para os negros do Amapá, professor Alci Jackson Soares da Silva, escritor e grande defensor da educação quilombola.