Deputada Marilia Góes lança campanha de combate ao racismo









Na Semana da Consciência Negra, a deputada estadual Marilia Góes convidou o estudante Raimundo Coiê, vítima de racismo e Bullying, para falar durante sessão na Assembleia Legislativa do Amapá sobre o preconceito sofrido. Na terça-feira (21), a parlamentar lançou um vídeo contando a história do adolescente que teve fotos compartilhadas em grupos de WhatsApp com palavras ofensivas por ser negro.





“Episódio como esse não deve ocorrer. É preciso mais amor e respeito. Esse é o nosso objetivo com esse vídeo. Racismo é crime, não é uma brincadeira”, disse a deputada. O estudante relatou como enfrentou o caso, criou coragem e denunciou. Atualmente, ele [Raimundo] palestra em escolas para combater qualquer tipo de preconceito. “Fiquei muito triste com o que ocorreu. É difícil passar por isso e quero mostrar a todos que o racismo deve ser combatido”, explicou.





Racismo em números





De acordo com o Atlas da Violência 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população negra corresponde a maioria dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios, 78,9%. Atualmente, a cada 100 pessoas assassinadas 71 são negras. Entre 2005 e 2015, a mortalidade entre as negras subiu 22%. “São dados alarmantes e não podemos ficar parados. É preciso continuar a ‘luta’ contra o racismo e contra qualquer tipo de violência”, afirmou a parlamentar.