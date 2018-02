Tumores do SNC

Segundo o neurocirurgião, Dr. Iuri Weinmann, os sintomas quase sempre são decorrentes do crescimento do tumor, que pode infiltrar-se ou comprimir outras estruturas do sistema nervoso central. Além disso, podem ser secundários à obstrução do fluxo de líquidos e do aumento da pressão intracraniana. “A hipertensão intracraniana pode se instalar de repente e de forma silenciosa. A principal manifestação é a cefaleia constante, que pode surgir, em média, de quatro a seis meses antes do diagnóstico do câncer”, comenta. Outro ponto de atenção são as crises convulsivas, que podem atingir de 20 a 30% dos pacientes.