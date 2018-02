ECONOMIA DE MERCADO

Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo aumentou e o produto é comercializado à vista a R$ 4,13



A cotação da arroba do boi gordo tem queda de 0,89% no preço nesta terça-feira (13) e é negociada a R$139,55 no estado de São Paulo. Em Goiânia, o preço da arroba caiu 5,34% e é vendida à vista a R$ 131. No norte do Mato Grosso, o preço é R$126. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba à R$139,50 à vista.

O preço do quilo do frango congelado aumentou e é vendido a R$ 3,81 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado também cresceu e é comercializado a R$ 3,85.

Na Grande São Paulo, o preço da carcaça suína especial está cotado a R$ 6,37. No Paraná, o suíno vivo é vendido à vista a R$ 3,71. Os valores são do Canal Rural e Cepea.