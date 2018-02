Comissões da Alap visitarão usinas hidrelétricas de Ferreira Gomes e órgãos públicos de Oiapoque













Com a finalidade de conhecer a atual capacidade de geração de energia elétrica, bem como a sua distribuição, as comissões permanentes de Indústria, Comércio e Minas e Energia (CIC) e de Administração Pública (CAP) da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) visitarão as hidrelétricas localizadas no município de Ferreira Gomes, na primeira semana de dezembro. De acordo com o calendário aprovado na sessão conjunta, realizada na manhã desta terça-feira (21), as visitas técnicas às instalações das hidrelétricas Ferreira Gomes Energia e Cachoeira Caldeirão acontecerão no período de 6 a 10 de dezembro.









“Estas visitas são para esclarecer à sociedade sobre a produção, distribuição e para onde está sendo levada a energia do Amapá”, justificou o presidente da CIC, deputado Augusto Aguiar (PMDB), informando que esteve na última semana com o diretor-presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) levantando dados sobre a situação energética do estado e da Companhia. Na mesma sessão também foi aprovada a visita aos comércios do município de Oiapoque. “Conheceremos a realidade de cada segmento comercial e como estes enfrentam os reflexos negativos ocasionados pela crise que se instalou no país”, destacou o deputado Augusto Aguiar.





Segundo o presidente da CAP, deputado Fabrício Furlan (SD), as viagens também tem por finalidade inspecionar e avaliar os resultados das visitas realizadas aos órgãos públicos do estado (escolas, hospitais, Caesa, delegacias de Polícia Civil e unidades da Polícia Militar). Os deputados Pedro DaLua (PSC), Telma Gurgel (PSL), Jaime Perez (PRB) e Luciana Gurgel (PMB), membros da CIC e CAP, aprovaram requerimento verbal do deputado Augusto Aguiar, solicitando a realização de um levantamento sobre a situação econômica dos principais municípios do estado.





De acordo com o deputado Augusto, a meta é colocar em prática o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento aos Comerciantes, Microempresários e Empreendedores. A iniciativa terá o apoio do governador do Amapá, Waldez Góes (PDT). “Será feito um levantamento das necessidades econômicas de cada município para socorrer os comerciantes com o financiamento da Agência de Fomento do Amapá (Afap)”, destacou. A presidente da Comissão de Empreendedorismo (Coem), deputada Luciana Gurgel (PMB), colocou a comissão à disposição nessa tarefa de erguer a economia local.





De acordo com a proposta do deputado Augusto Aguiar, será convidado técnicos do Afap, Sebrae e da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete).