ARTIGO DO GATO

Porém isso tudo chegou no tempo de Deus e com um respaldo incontestável da população amapaense que em 2014 deu ao Waldez o direito de voltar para o Palácio do Setentrião. Na verdade devolveu ao Waldez o que tomaram. Uma carreira pública exitosa. E o amapaense não se arrepende do que fez. E a prova disso será em 2018. Eu mais uma vez acredito que Waldez vença mais esse pleito e concluirá esse trabalho maravilhoso que realiza no Amapá com vistas a dar a esse Estado uma condição econômica e financeira alentadora, permitindo que o Amapá definitivamente consolide sua planta econômica centrada nos três setores da economia. Primário, secundário e terciário. Peito e alma lavada. Me sinto.