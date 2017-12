ARTIGO DO REI

Esse texto de Augusto Branco, me trouxe muitas lembranças de campanhas natalinas, onde destaca-se o sentimento inebriante da voa vontade, do voluntariado, da doação, do amor pelo próximo. Cresce no ser humano esse dom de AMAR e de DOAR para alguém que muitas vezes nem conhece, é sentimento de realização. Mas, muitas vezes é um remédio para aliviar das culpas que durante 11 meses não se interessou em cumprir esse dever da CARIDADE.