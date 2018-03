Mulheres de Oiapoque são capacitadas para empreender









No município de Oiapoque, 120 mulheres foram capacitadas pelo projeto Caminho Empreendedor, uma ação da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap), da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), coordenada pela deputada estadual Marilia Góes (PDT). O evento, realizado nesta sexta-feira, 1º de dezembro, encerra a primeira etapa do projeto, que percorreu todo o estado levando oficinas e palestras com o objetivo de incentivar as mulheres a empreenderem e, por meio do empreendedorismo, elevarem a autoestima, conquistar independência e autonomia financeira.

Pela manhã, as participantes assistiram a palestras sobre como empreender, coaching, como se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), linhas de financiamento para investir no negócio e a utilização das redes sociais para divulgar os produtos. “São várias oficinas visando a qualificação das participantes. Queremos que essas mulheres percebam que são capazes e podem ter o seu próprio negócio”, afirmou a deputada.

Em Oiapoque, 700 empreendedores são formalizados desde 2010. Entre eles, Maria da Cunha, de 54 anos. A empreendedora, que desde 2014 tem uma loja de roupas no município, começou no mercado por curiosidade. A falta de estudo não foi problema para iniciar o empreendimento. Com a renda, Maria conseguiu manter os cinco filhos na faculdade, hoje todos são formados. “Não sabia ler e nem escrever, mas a curiosidade foi tanta que procurei cursos, fui estudar e montei a minha loja. Hoje viajo para outros estados para adquirir os produtos e assim reduzir o valor final para o cliente”, disse.

A estudante Rayane Almeida, do curso técnico em Recursos Humanos do Instituto Federal do Amapá (Ifap), apresentou um projeto de uma empresa de consultoria virtual. “A ideia surgiu no curso para criar empresas virtuais. Montei uma empresa de consultoria e fizemos uma pesquisa para identificar o perfil das empresas”, informou.

Pela tarde, as mulheres participaram de oficinas para identificar na prática o que precisam para empreender. Para a jovem Eliane Serrão, de 25 anos, participar do Caminho Empreendedor mostrou várias possibilidades para investir no biscuit, uma atividade que começou como um hobby. “Fiz o curso e fazia biscuit para festas em casa de amigas. Uma foi divulgando para a outra e os pedidos começaram a aparecer. Após o Caminho Empreendedor, percebi que esta pode ser minha principal fonte de renda”, disse.

Mais de 1.700 mulheres foram atendidas no projeto e encaminhadas aos órgãos parceiros, como Agência de Fomento do Amapá, Secretaria do Desenvolvimento Rural e para cursos profissionalizantes. “Na próxima etapa, retornaremos aos municípios para avaliar o que mudou na vida dessas mulheres, as dificuldades e levando mais oficinas, de acordo com o perfil de cada uma”, explicou a deputada Marilia Góes.

O projeto percorreu os municípios de Macapá, Mazagão, Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio, Itaubal, Maracá, Amapá, Pracuúba, Calçoene, Cutias e Oiapoque. No próximo ano, os municípios receberão novas atividades do Caminho Empreendedor.

