Divulgado resultado definitivo das provas objetivas e redação para agente de Polícia Civil

Também foi divulgada a convocação para prova prática de digitação para candidatos ao cargo de oficial de Polícia Civil

Foto: Camila Ramos

Os links para os dois editais estão disponíveis nesta notícia.

Nesta terça-feira, 5, Governo do Amapá e Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgam o resultado definitivo das provas objetivas e redação para o cargo de Agente de Polícia Civil e convocação dos habilitados ao cargo de Oficial de Polícia Civil para prova prática de digitação.

A secretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado, Regina Duarte, explica que a próxima etapa será a realização do Teste de Aptidão Física (TAF). A previsão é que a convocação e a realização da prova aconteçam no mês de janeiro de 2018.

“Já estamos planejando e trabalhando a construção do cronograma para a realização do TAF, que será operacionalizado pela Polícia Militar do Estado do Amapá”, destacou.

Ela orientou ainda que “os candidatos façam seus treinamentos para que no dia da prova do TAF consigam obter êxito no resultado, visto que esta etapa é das que mais elimina os concorrentes”.

Prova prática de digitação

, a partir das 7h30, com término às 13h30, de acordo com os horários estabelecidos no edital do certame para cada candidato. A prova prática de digitação para o cargo de Oficial de Polícia Civil será aplicada neste domingo dia 12, na Faculdade Fabram, na Avenida José Tupinambá, 1202 – Laguinho , a partir das 7h30, com término às 13h30, de acordo com os horários estabelecidos no edital do certame para cada candidato.

"Nesta prova será avaliada a produção e erros (número e tipo de erros cometidos na transcrição)". Eles deverão comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência em relação ao horário da sua prova", alertou a gestora.