Secretário apresenta à Embrapa minuta de Lei Regulamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá.

O secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Rafael Pontes, esteve em reunião na Embrapa Amapá para apresentar a minuta do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá. A previsão é de que a Lei seja encaminhada à Assembleia Legislativa até março do próximo ano. Visando contribuir com o avanço da ciência no estado, a equipe de pesquisa da Embrapa Amapá vai constituir um grupo de trabalho para propor sugestões ao Marco Legal.





A Lei objetiva incentivar o desenvolvimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação estadual, viabilizando suporte ao desenvolvimento da inovação e empreendedorismo no setor produtivo. Ainda no aspecto do objetivo da Lei, serão observadas as vocações regionais para promover o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis. Serão contemplados quatro eixos: construção de ambientes para parcerias estratégicas visando o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação; inovação por meio das vocações regionais e em bases sustentáveis; incentivos a inovação e empreendedorismo; e apropriação de conhecimento e tecnologia.





Na ocasião, o secretário Rafael Pontes e a gerente do Núcleo de Gestão Tecnológica e Inovação da Setec, Daniela Fortunato, visitaram vários laboratórios da Embrapa Amapá e conheceram as pesquisas em andamento em entolomologia - com destaque para moscas-das-frutas - e análise de alimentos. Eles foram recebidos pelo chefe-geral interino, Nagib Melém; chefe substituto de pesquisa e desenvolvimento, Adilson Lopes; e pesquisadores de diversos núcleos da Embrapa Amapá. ( Texto e fotos: Aline Furtado (Conrerp/DF: 1575) ( Embrapa Amapá)