Empossado deputado estadual Haroldo Abdon (PPL)

Assembleia Legislativa empossa Haroldo Topfiat como deputado estadual





A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) deu posse, na manhã desta quinta-feira (14), ao deputado Haroldo Wilson Leal Abdon, do Partido da Pátria Livre (PPL), que terá como nome parlamentar Haroldo Topfiat. Ele assume o primeiro mandato como deputado estadual, na vaga da deputada Mira Rocha (PTB). A solenidade de posse, realizada no Gabinete da Presidência da Alap, contou com a presença do presidente Kaká Barbosa (Avante) e vários parlamentares, que desejaram boas-vindas ao novo integrante do Legislativo estadual.

“Hoje, a Assembleia Legislativa vive um novo momento na sua administração, dando liberdade para que os parlamentares possam exercer seus cargos sem interferência”, destacou Kaká Barbosa. Acompanhado da família, Haroldo Topfiat fez seu pronunciamento de posse no plenário. Ele demonstrou satisfação em assumir a mais nova missão. “Tomo posse no mandato de deputado estadual, agradecendo a Deus, a minha família, amigos e aos 5.445 votos que o povo do Amapá me confiou nas eleições de 2014”, frisou.

Haroldo Topfiat disse que a partir desta data está representando a população do Amapá. “Estamos aqui para cumprir a missão, buscando soluções viáveis para a implementação das políticas públicas que tanto carece nosso povo”, concluiu o novo deputado, comprometendo-se a fortalecer a Casa de Leis, tornando-a mais eficiente e proativa.