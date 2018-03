Após 26 anos a Lei de Informática da Zona Franca de Manaus beneficia o Amapá

Marcelo destacou que, assim que a MP for publicada na semana que vem, a Suframa vai comunicar o Estado do Amapá que ele passa fazer parte do modelo da lei de informática da ZFM e elencar as regras para que o governo faça publicidade para que os institutos locais se credenciem no Capda e possam ofertar seus projetos tecnológicos para as empresas do polo industrial de Manaus, e também para o desenvolvimento tecnológico do ecossistema existente no Estado do Amapá.