MOBILIDADE URBANA EM MACAPÁ

Com via limpa, governo inicia drenagem e terraplanagem na Avenida 13 de Setembro

A população tem acompanhado de perto o andamento das obras e já começam a viver uma nova realidade.

Foto: Maksuel Martins

A via também receberá um canteiro central, acostamento, estacionamento e ciclovia.

Mais de 2 mil toneladas de lixo foram retiradas da Avenida 13 de Setembro, no bairro Novo Buritizal, pela Secretaria de Transportes do Estado do Amapá (Setrap). Com a via totalmente limpa, as equipes puderam iniciar os serviços de drenagem e terraplanagem no local.

A população tem acompanhado de perto o andamento das obras e já começam a viver uma nova realidade. “Esse lixo estava há meses deixando a via com uma aparência horrível. Esse trabalho inicial já deu outro visual para nossa rua. Estamos muito empolgados e felizes com o avanço das obras”, ressaltou a dona de casa, Estelita Viana.

As obras de mobilidade urbana da Avenida 13 de Setembro são executadas pelo Governo do Amapá contemplando a duplicação de 1,4 km de extensão da via, no trecho da Rua Claudomiro de Moraes até o Conjunto Habitacional Jardim Açucena.

“Após a finalização do serviços de drenagem e terraplanagem já entraremos com a pavimentação. A parceria com a população tem sido fundamental nesse processo”, compartilhou o secretário de Transportes, Jorge Amanajás.

A via também receberá um canteiro central, acostamento, estacionamento e ciclovia. Já o cruzamento da Avenida 13 de Setembro com a Rua Minas Gerais passará por mudanças. O semáforo será retirado e construído um retorno que vai dar maior fluidez ao trânsito.