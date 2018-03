PIONEIRISMO

Foi colocado à disposição do governo do Território Federal do Amapá no ano de 1953, aceitando o convite do Governador Janary Gentil Nunes, assumindo o cargo de Diretor da Divisão de Segurança e Guarda e Comandante da Guarda Territorial, permanecendo até 1960, sendo eleito em seguida, presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, quando então se iniciavam as obras da Hidrelétrica Coaracy Nunes, na cachoeira do Paredão. Deu o parecer técnico jurídico no contrato de empreitada com a TECHINT, aprovado pelas partes. Retomou ao Exército passando a servir no Quartel-General da 8ª RM, no posto de Capitão. Enquanto serviu ao Exército exerceu com destaque as mais variadas funções compatíveis com suas patentes, até a de Ajudante Geral da 8ª Região Militar (eventual), tendo em seu poder cerca de 35 elogios. Ao passar para a reserva no posto de Ten-Cel, teve ligeiras, porém agitadas e produtivas passagens no Amapá.