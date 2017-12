PIONEIRISMO

Em 1947, o Amapá já desmembrado do Estado do Pará e transformado em Território Federal pelo presidente Getulio Vargas, que nomeou o então Capitão Janary Nunes para governar esse novo torrão pátrio, Pedro retornou a sua terra natal. "Meu pai aos 47 anos de idade retornou, pois estava acontecendo uma revolução na estrutura da cidade que se tinha tornado um canteiro de obras. Se uniu ao seu primo Clóvis Dias e montaram uma loja de material de construção, no bairro do Trem, na Avenida Cônego Domingo Maltês esquina com a Rua Odilardo Silva pois estava em construção a Escola Doméstica de Macapá, a Vila Operaria e a Escola Alexandre Vaz Tavares e tinha grande movimento financeiro no bairro".