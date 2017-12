PIONEIRISMO

Frequentava assiduamente esta catedral e sentava no mesmo lugar, para onde hoje olhamos e sentimos que falta aquela presença cativante, viva na memória. Levando um guarda-chuva e um livro nas mãos, tinha o prazer de caminhar pelo centro da cidade, nos arredores do Largo dos Inocentes, da Biblioteca Pública, do Teatro das Bacabeiras, dos Correios, do Colégio Amapaense, da Praça da Bandeira... com passos ritmados, espalhando um sorriso terno e a certeza de quem sabia para onde ir e o que fazer, aproveitando a vida.