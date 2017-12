PROJETO SOCIAL - CLUBE DE BOXE NELSON DOS ANJOS

O projeto social formando campeões surgiu da ideia de um ex-boxeador tetra campeão brasileiro, interessado e preocupado com os aspectos sociais do estado do amapá, mais precisamente com o alto índice de violência envolvendo crianças e adolescentes, que por terem uma família desestruturadas adotaram a rua como lar, o projeto visa dar uma nova oportunidade a esses meninos e meninas através do boxe, lá esses garotos aprendem disciplina, respeito mútuo e a importância dos estudos, fazendo refeições diárias. Ao contrário do que se possa imaginar o boxe não é uma luta agressiva onde acontece trocas de socos e um acaba nocauteado, requer muita técnica determinação, disciplina e reflexão. Valores necessários para todas as atitudes tomadas ao longo de nossas vidas.