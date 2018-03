SAÚDE EM FOCO

Em resumo, os relacionamentos informais e o casamento (matrimônio) não afetam apenas a saúde física e mental, mas também a expectativa de vida. Da mesma forma “muitos problemas de saúde não são curados com remédios (químicos), suplementos ou cirurgias, mas com redução do estresse em sua vida, com o relaxamento da mente e do corpo, com a realização de um sonho, com o encontro do amor e com o seu corpo repleto de hormônios que induzem a saúde e o desaparecimento dos hormônios do estresse” (, 2016).