SAÚDE EM FOCO

Estamos no final do Ano, tempo de revisão e reflexão de vida. Tempo forte da cristandade, onde o Natal de Jesus nos questiona e nos impulsiona a sermos melhores do que ontem. A vivência religiosa nos faz refletir sobre nossas escolhas, sobre a visão de mundo e de nossa contribuição para uma sociedade melhor, com base no Evangelho de Jesus. Não só como Médico, mas como cidadão e pessoa, superei dificuldades, conflitos e doenças porque estava fortalecido por um grupo de amigos, por uma comunidade de fé.