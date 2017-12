SAÚDE EM FOCO

O corpo de pessoas bem-humoradas se expressa com leveza, flexibilidade e uma facilidade de estar nos lugares certos, nas horas certas e com as pessoas certas, contribuindo para as relações interpessoais e o sucesso nos relacionamentos, na profissão e no trabalho. A outra qualidade que percebo a favor do bom-humor é que ele nos permite rir das nossas prisões e das nossas próprias deficiências, sem perder e esperança. Afasta-nos das couraças, da brutalidade e da nossa rigidez "emburrecedora", ou seja, das nossas vãs ilusões, nossos orgulhos. Afasta-nos das pessoas opacas, com aura negativa, sem, contudo, entrar em conflito.