22º Réveillon da Beira Rio e 2ª Virada Afro

Com palavras de esperança, prosperidade e a tradicional cor branca prevalecendo, cerca de 100 mil pessoas que se reuniram no complexo Beira Rio para celebrar a chegada de 2018. O 22º Réveillon da Beira Rio aconteceu durante a 2ª Virada Afro Cultural , às margens do maior rio do mundo, o Amazonas, reuniu gente de todas as partes do Estado, além de turistas da Guiana Francesa e outros lugares do Brasil, para assistir a tradicional queima de fogos e festejar, ao som de muita música regional e nacional, os primeiros minutos do ano.