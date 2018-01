ARTIGO DO GATO

Feliz 2018









ROBERTO JÚNIOR





Cara tem uma galera que é foda. Sabe aquela turma que é mais realista que o Rei? Pois é. Livra-te dessa gente pessimista. Tudo tá ruim, tudo é escroto e não existe motivo pra comemorar. Tem uma máxima popular que exprime bem o pensamento dessa gente. O cara mostra pra ele uma mulher linda. Uma miss, e ele olha, olha e aponta uma celulite na coxa da musa. Porra meu! Olha o conjunto, porque tú te fixa na parte ruim do troço.

Bem encontrei um monte de gente assim em 2017 e fui exprimindo meu otimismo e o cara olha pra você com aquele olhar reprovador e vaticina: você é o pior cego, porque não quer ver a realidade. Não, não sou esse tipo, apenas olho mundo de outro prisma de que tudo na vida é passageiro, cíclico e tudo tem começo, meio e fim. Até as crises são passageiras e nos só precisamos contribuir para que esse momento negativo abrevie sua estada em nosso meio. Como? Pense positivo, aja, contribua para que as coisas aconteçam.

Bem 2017 tomei susto. Minha mãe ficou internada 18 dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Camilo. Hoje ela está em casa, graças a Deus e a medicina. Estamos felizes. Retomei meu curso de direito. Nasceu o Renzo, um filho lindo que a Karina Munhoz me deu. Deus nos abençoou com um cara maravilhoso. Meus filhos e netos todos estão bem. Minha Roberta Gato foi eleita entre os 50 melhores DJ’s do Brasil. Fechamos o ano na Rádio Difusora com mais de dois milhões de visualizações na Live da emissora, melhores o Parque Transmissor, somos campeão de audiência no aplicativo da internet.

O que quero dizer é que apesar de todas as adversidades que nós naturalmente uma hora ou outra vamos ter que enfrentar, é necessário tentar sempre tirar o melhor das situações, saber dar o devido valor as alegrias e o real aprendizado dos problemas. Posso com muito orgulho dizer que 2017 foi um ano de vitorias, porém, me orgulho ainda mais de tudo que observei e aprendi, pois das observações tive a oportunidade de melhorar e levar todo esse aprendizado pra 2018.

.Esse clima de fim de ano nos traz um sentimento magico que meio que parece ser uma grande mistura de expectativa, ansiedade, saudade de lembranças e esperanças para o futuro, de fato um sentimento comum que esperamos o ano todo para compartilhar com pessoas que amamos. Não devemos esquecer também daqueles que já não estão entre nós, e para eles devemos sempre reservar o espaço especial dentro dos nossos corações e deixar viva as lembranças que eles deixaram em nós. Como eu já disse acima, tudo na vida é cíclico, e as perdas infelizmente fazem parte da roda da vida. Mas as alegrias estão ai pra isso, e temos que lembrar também de dar as boas vindas às crianças que nasceram nesse ano, temos além do compromisso de dar o amor e o cuidado a eles, também fazer a nossa parte enquanto ainda temos tempo e fazer do mundo um bom lugar, repleto de paz pra eles viverem.

Então vamos fazer a nossa parte, vamos ter otimismo sem esquecer de ter pé no chão. Quando o dia 1 de janeiro chegar, vamos dar o primeiro passo com um sentimento bom, desbravador, com vontade de vencer e sem medo de errar, entender que tudo isso faz parte de viver, tudo isso faz parte de se sentir completo, fazer parte do universo e entender que o tempo é transcendental, e sempre aproveitar sua vida da melhor forma possível. Pois lembre:

Não importa quantos dias tem na sua vida, o importante é quanta vida tem em cada um dos seus dias.