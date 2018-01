Construção da nova penitenciária no Amapá

“O governo já tem R$ 58 milhões na conta, o projeto está pronto e já estamos fazendo a preparação da área, só dependendo da conclusão dos estudos ambientes para darmos início à obra, que deverá ser concluída ainda neste ano, na qual vamos gastar R$ 41 milhões e o restante do recurso será para a aquisição de equipamentos, algumas reformas e ampliações no Iapen (Instituto de Administração Penitenciária) e comprar tornozeleiras eletrônicas, para que possamos reduzir a população carcerária do Iapen, o que não foi possível fazer até agora exatamente por falta de tornozeleiras. Com as 580 vagas para o regime fechado que serão criadas com o novo presídio e o monitoramento eletrônico de presos não perigosos do regime semiaberto, a situação carcerária do Amapá vai melhorar muito, principalmente porque já estamos pensando na ampliação do novo presídio, para que possamos tirar o Iapen do local onde funcional, porque na área do novo presídio temos espaço suficiente para isso”, relatou.