GEA garante espaço para remanejar feirantes da 13 de Setembro

Estado vai precisar da área onde ficam os feirantes para prosseguir com as obras de mobilidade urbana.

Foto: Fernanda Picanço

A Prefeitura de Macapá ficou de ceder a estrutura metálica para cobrir a área disponibilizada pelo Estado aos feirantes de pescado.

O Governo do Estado do Amapá (GEA) demoliu nesta quarta-feira, 24, a antiga sede do almoxarifado da delegacia de polícia que ficava na Avenida 13 de Setembro, no bairro Buritizal, em Macapá. O espaço tem 500m² de área e será destinado aos 75 feirantes que vendem peixe do lado de fora da Feira do Buritizal. O local também receberá limpeza e terraplanagem.

O secretário de Estado dos Transportes (Setrap), Jorge Amanajás, informou que a demolição da delegacia foi necessária para o governo prosseguir com as obras de mobilidade urbana que vem sendo executadas na 13 de Setembro.

A presidente da Associação do Pescado e Feirantes do Buritizal, Claudete Cereja Souza, lembrou que os feirantes trabalham no local há oito anos e que a cessão do espaço, próximo à área que já ficavam, fará com que os clientes continuem consumindo pescado. “O espaço irá proporcionar uma melhor circulação para consumidores e maior oferta de produtos”, declarou.

