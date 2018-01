GEA vem concluindo obras neste início de ano

O Governo do Amapá encaminhou na última segunda-feira, 22, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), o Projeto Executivo da pavimentação do trecho sul da Rodovia BR-156, lote 4, que liga a capital Macapá ao município de Laranjal do Jari. Ele foi enviado para as considerações finais do Dnit. Além do projeto, serão encaminhados os documentos referentes à empresa que venceu a licitação para fazer a supervisão ambiental do referido lote.