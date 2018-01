Literatura infanto-juvenil

Perguntada sobre a prioridade que a geração contemporânea está dando para a leitura virtual em detrimento do livro editado em papel, Angela de Carvalho minimizou: “É exatamente aí que se impõe o papel dos pais, do nosso papel; tenho uma sobrinha com um ano de idade que pergunta pelo livro; ela gosta do livro do papel e do virtual, mas é preciso fazer a criança desde a tenra idade se interessar pelo livro tradicional; é esse o papel da biblioteca no mergulho de transpecção; a leitura por meio de novas tecnologias é importante porque você precisa estar antenado, mas o primeiro momento é aprender a ler verdadeiramente, ter essa concentração para conseguir ler uma história toda, seguir uma narrativa; os pais precisam desenvolver com as crianças desde muito cedo para que elas aprendam a gostar, e aí ela vai se tornar um leitor autônomo e nesse sentido a importância das bibliotecas para essas crianças que estão abandonadas e não têm acesso a esse equipamento”.