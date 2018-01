PREFEITO DE ITAUBAL É CASSADO

As denúncias contra Victor Hugo, também alvo de ações judiciais, foram apresentada em abril do ano passado pelo vereador Francisco Araújo, que no final de dezembro virou aliado do prefeito e disse que havia sido enganado pelos demais ao assinar documentos, justificando ser um “homem de pouca leitura”. Já os vereadores de oposição ao prefeito afirmam que Araújo teria mudado de posição ao ser agraciado com sete cargos na gestão da prefeitura. Francisco Araújo, que virou alvo de representação da câmara junto ao Ministério Público do Amapá (MP-AP), foi substituído na sessão pelo suplente Salomão Viana (PMB).