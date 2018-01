 Produção de energia solar é realidade no Amapá

“No que se refere à pesquisa, as atividades foram intensificadas a partir do ano de 2006 com a criação do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias renováveis do IEPA [Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá] onde foram executados projetos com foco no aproveitamento de energia hidrocinética, energia eólica e energia solar fotovoltaica. Em 2009, com a criação do curso de engenharia elétrica da UNIFAP, também foram intensificadas as atividades no campo de formação de recursos humanos”, acrescentou o pesquisador.